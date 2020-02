EN DIRECT - Coronavirus : plus de 720 morts en Chine, la France renforce ses mesures de surveillance

722 MORTS





Le coronavirus a fait 722 morts et contaminé plus de 34.500 personnes selon un dernier bilan communiqué ce samedi par les autorités. Depuis 24h, le virus a fait 86 morts supplémentaires. Un Américain de 60 ans porteur du virus est décédé jeudi dans un hôpital de Wuhan. C'est la première victime non chinoise du virus. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.