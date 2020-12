EN DIRECT - Covid-19 : près de 15.000 nouveaux cas en 24h en France, 278 décès enregistrés

L'état de santé d'Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi dernier, "présente des signes d'amélioration", a indiqué ce mercredi l'Elysée, sans plus de précisions.

Les États-Unis restent le pays le plus touché avec 322.849 décès, suivis par le Brésil (188.259 morts), l'Inde (146.444), le Mexique (119.495) et l'Italie (69.842).

La pandémie a fait au moins 1,7 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce mercredi. Plus de 77,9 millions de cas d'infections ont été officiellement diagnostiqués.

Environ 500 familles de victimes de la pandémie de Covid-19 vont déposer une plainte au civil et réclamer cent millions d'euros à l'Etat italien, soupçonné de graves omissions dans la gestion de la crise, rapportent mercredi les médias. Elle vise le chef du gouvernement Giuseppe Conte, le ministre de la Santé Roberto Speranza et Attilio Fontana, président de la Lombardie, région la plus touchée par la pandémie avec près de 25.000 des quelque 70.000 morts enregistrés en l'Italie depuis février.

Concernant l'unité de soins de longue durée de Sevran, c'est une structure d'hébergement et de soins dédiées aux personnes âgées de plus de 60 ans, adossée à un établissement hospitalier. Les moyens médicaux qui y sont mis en œuvre y sont plus importants que dans les Ehpad.

C'est à Sevran, en Seine-Saint-Denis, que commencera la vaccination, dans l'unité de séjour de longue durée de l'hôpital René-Muret, a indiqué l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, dont dépend l'établissement. Deux autres établissements sont visés, notamment le CHU de Dijon, croit savoir Le Monde. Olivier Véran, la veille, avait parlé de "deux ou trois établissements concernés. Un du côté de Paris, pas très loin de Paris, un autre du côté de la Bourgogne Franche-Comté et un troisième qui est en discussion".

Quatre régions affichent encore des indicateurs dépassant la moyenne nationale : le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).

L'émirat de Dubaï a lancé mercredi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, au lendemain de la livraison des premières doses du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech. Des employés émiratis et étrangers du service des ambulances, de la police et des routes de Dubaï ont été les premiers à être vaccinés.

Le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, tous deux cas contact d'Emmanuel Macron, ont mis fin mercredi à leur période d'isolement après avoir été testés négatif au Covid-19. "Cas contact du Président de la République, ne présentant aucun symptôme, et après avoir respecté une période d'isolement de 7 jours comme recommandé par les autorités de santé, le Premier ministre a procédé à un test PCR ce matin. Ce test étant négatif, cette période d'isolement prend donc fin aujourd'hui", a annoncé Matignon.

Mais dans le même temps, le Conseil d'Etat leur offre de sérieux motifs d'espoir, en validant partiellement leurs arguments : si la situation sanitaire s'améliore, le maintien de la fermeture générale des cinémas et autres lieux de spectacles, attentatoire aux libertés, ne pourra pas être "justifiée par la seule persistance d’un risque de contamination de spectateurs par le virus SARS-CoV-2", juge-t-il. Il souligne aussi l'efficacité des protocoles sanitaires mis en place dans les salles de spectacles, où le risque de transmission du virus est dès lors "plus faible que pour d'autres évènement rassemblant du public en lieu clos".

Le Conseil d'Etat valide la fermeture des cinémas et théâtres au vu du "contexte sanitaire". Saisie en urgence par les professionnels de la culture, la plus haute juridiction administrative a rejeté leurs demandes de réouverture, soulignant le "caractère très évolutif" de la situation sanitaire et le "risque d’augmentation de l’épidémie à court terme".

Pays arabe le plus peuplé avec 100 millions d'habitants, l'Egypte compte à ce jour 127.061 cas de contamination au Covid-19 dont 7.167 décès.

Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, a annoncé mercredi l'interdiction des rassemblements pour Nouvel An, afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus, en pleine deuxième vague de la pandémie. "Il n'y aura ni célébrations ni rassemblements pour Nouvel An, dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre le coronavirus", a déclaré le chef du gouvernement dans un communiqué, sans plus de précisions.

Le département fait partie des plus touchés par le Covid-19.

Un couvre-feu nocturne est désormais imposé dans l'État du Karnataka, le berceau des hautes technologies en Inde, pour tenter d'empêcher que ne s'y répande le nouveau variant détecté au Royaume-uni. Les rassemblements et les déplacements non-essentiels sont interdits de 22h à 6h jusqu'au 2 janvier.

"Ce vaccin n'empêchera pas la contamination d'une personne", explique sur LCI le Pr Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine. "La personne vaccinée peut être contaminée", mais "ses anticorps empêcheront le passage à la phase maladie. Nous pouvons penser que les personnes vaccinées, même si elles sont contaminées, n'auront pas une charge virale élevée et seront sans doute peu contagieuses."

En Autriche, certains écoliers avaient cours le lundi et le mardi et les autres le mercredi, le jeudi et le vendredi seulement, en portant systématiquement un masque. Ils devaient rester à la maison le reste de la semaine. "Dans sa décision publiée aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions contestées étaient illégales", ont fait savoir les juges.

Le port obligatoire du masque à l'école et l'enseignement en alternance, deux mesures prises par le gouvernement autrichien au printemps afin de tenter d'endiguer la pandémie, sont des dispositions "illégales", a estimé ce mercredi la Cour constitutionnelle.

La Suisse avait suspendu dès dimanche toutes les liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud pour tenter de limiter la diffusion d'un variant du virus à l'origine du Covid-19 qui, selon les autorités britanniques, présente un plus fort risque de contagion.

La Suisse a annoncé ce mercredi que les personnes domiciliées au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud et qui se trouvent actuellement sur son sol pourraient rentrer chez elles à partir du 24 décembre 2020. "La Confédération a élaboré un plan pour le retour par avion de ces personnes à partir du 24 décembre 2020", a déclaré dans un communiqué l'autorité fédérale de l'aviation civile.

Mardi soir sur TF1, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, affirmait qu'il n'y avait "pas de flambée épidémique" en France. Nombre de cas, taux d'incidence, taux de positivité des tests... Qu'en disent les chiffres ?

"Selon les termes de l'accord, Pfizer livrera au moins 70 millions de doses d'ici le 30 juin 2021, le reste devant être remis le 31 juillet au plus tard, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. Cet accord donne également au gouvernement américain l'option d'acheter 400 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer.

Les États-Unis ont acheté 100 millions de doses supplémentaires du vaccin développé par les sociétés américaines Pfizer et BioNTech, qui seront livrées d'ici juillet, a annoncé ce mercredi le Pentagone. Cela porte les commandes américaines à 400 millions de doses, la moitié venant de Pfizer l'autre de Moderna, ce qui permettra d'immuniser 200 millions de personnes, ces deux vaccins nécessitant deux injections à un mois d'intervalle.

Les données sont celles obtenues mardi midi et "ne sont pas consolidées", a-t-il précisé. "Sur 625.940 tests réalisés au 22 décembre, à la mi-journée, 28.848 cas positifs ont été détectés, soit un taux de positivité de 4,1%", a souligné Laurent Wauquiez. "Les estimations scientifiques tablaient sur un taux d'environ 1%."

Plus de 625.000 personnes ont été testées depuis mi-décembre lors de la campagne massive de dépistage organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, a indiqué ce mercredi son président Laurent Wauquiez (LR). "Il s'agit de la plus vaste campagne de dépistage menée en France à ce jour", s'est-il félicité.

Selon une source proche de l'enquête, l'homme est également soupçonné d'avoir participé à l'organisation d'une fête clandestine à Joinville-le-Pont à la mi-novembre, soirée qui avait défrayé la chronique en réunissant entre 300 et 400 personnes, malgré les restrictions liées au confinement.

Un homme de 32 ans soupçonné d'avoir organisé une fête clandestine à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ce week-end avec plus de 100 personnes en dépit du couvre-feu, a été mis en examen mardi soir, a indiqué ce mercredi le parquet de Créteil, contacté par l'AFP.

Cette attaque, jugée "d'autant plus odieuse qu'elle s'inscrit dans le contexte sanitaire très compliqué du Covid-19", a été constatée lundi à 4h par l'équipe informatique de l'hôpital savoyard. Elle impacte certains équipements des sites hospitaliers d'Albertville et de Moûtiers (Savoie), mais aussi ceux de deux Ehpad et Unités de soins de longue durées du CHAM situés sur ces deux communes.

Le Centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers (CHAM) est visé depuis lundi matin par une cyberattaque qui "endommage son système d'information" et paralyse des équipements parmi lesquels "une partie du réseau informatique", a indiqué ce mercredi la direction, qui a porté plainte.

"Ce nouveau variant est hautement préoccupant, parce qu'il est plus contagieux et semble avoir muté davantage que le nouveau variant qui a été identifié au Royaume-Uni", a déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock, annonçant que quiconque a été en Afrique du Sud ou a été en "contact proche" avec quelqu'un qui est allé dans ce pays ces deux dernières semaines doit se mettre "immédiatement en quarantaine".

Les autorités britanniques ont annoncé ce mercredi avoir identifié deux cas d'une autre nouvelle souche du coronavirus, "hautement préoccupante" car "plus contagieuse", en provenance d'Afrique du Sud, pays avec lequel des restrictions de voyage sont mises en place "immédiatement".

"Au vu du contexte sanitaire", le Conseil d'État a validé ce mercredi la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle décidée par le gouvernement au moins jusqu'au 7 janvier.

La coordinatrice de la cellule de crise sur le coronavirus de la Maison Blanche, Deborah Birx, a annoncé qu'elle allait quitter son poste une fois Joe Biden investi président le 20 janvier. "J'apporterai mon aide dans n'importe quel rôle pour lequel les gens pensent que je peux aider, et puis je quitterai mon poste", a-t-elle déclaré mardi soir.

Cette île, qui n'a recensé aucun cas de contamination pendant 253 jours, a signalé jeudi le premier cas de transmission du coronavirus sur son sol depuis avril après qu'une Taïwanaise qui avait été en contact avec le pilote eut été testée positive. Le pilote s'est en outre vu infliger une amende de 300.000 dollars taïwanais (8.700 euros) pour n'avoir "pas dit la vérité" aux autorités de santé concernant ses activités et les personnes avec lesquelles il avait été en contact après avoir appris qu'il était contaminé.

Un pilote néo-zélandais accusé d'avoir contaminé deux de ses collègues et d'ainsi être responsable de la première transmission locale du Covid-19 enregistrée à Taïwan depuis avril a été licencié ce mercredi, a annoncé sa compagnie aérienne, EVA Air.

À quelques jours du lancement de la vaccination en France, le Pr Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine, rappelle sur LCI que le vaccin empêchera de développer une forme grave, mais pas de contaminer les autres.

Une proposition de loi sur la santé au travail, réaffirmant la possibilité de "campagnes vaccinales" et complétant le récent accord national interprofessionnel sur le sujet, a été déposée ce mercredi à l'Assemblée nationale, a appris l'AFP auprès de la députée LaREM Charlotte Parmentier-Lecocq.

Selon Sky News, 39.237 tests positifs ont été enregistrés ce jour au Royaume-Uni. Il s'agit du record pour le deuxième pays le plus endeuillé d'Europe.

Les fake news ont fait des ravages depuis le début de l'épidémie de Covid-19, y compris peut-être parmi vos proches. LCI vous propose un condensé d'éléments factuels et rationnels à leur opposer.

Le vaccin d'Oxford et AstraZeneca est très attendu car il est moins difficile à déployer à grande échelle que celui de Pfizer, ne nécessitant pas d'être conservé à aussi basse température.

Les données complètes du vaccin développé par l'université d'Oxford et le groupe AstraZeneca ont été soumises au régulateur britannique, a annoncé ce mercredi le ministre de la Santé, Matt Hancock. "Il s'agit de la prochaine étape vers une décision sur le déploiement du vaccin, qui est déjà en cours de fabrication ici au Royaume-Uni", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.

La mesure sera en vigueur jusqu'à fin 2021 pour quelque 520.000 employés du secteur public. Ces derniers vont pouvoir notamment bénéficier entre 20 et 30% de temps de vacances en plus en prouvant l'achat d'un paquet touristique ou en montrant leur billet de transport et leur réservation de logement.

Pour atténuer les effets de la pandémie sur le tourisme en Bolivie, le gouvernement a lancé un plan de réactivation du secteur en proposant plus de vacances aux fonctionnaires prêts à voyager dans le pays. Les fonctionnaires, qui bénéficient normalement de deux à quatre semaines de congés, peuvent ainsi obtenir davantage de jours de vacances s'ils partent à la découverte de leur pays.

Le Qatar et l'émirat de Dubaï ont lancé ce mercredi leur campagne de vaccination contre le Covid-19, avec les personnes âgées et les travailleurs en première ligne prioritaires. Le début de la vaccination à Dubaï, un des sept émirats qui composent les Emirats arabes unis, est intervenu au lendemain de la livraison des premières doses du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech.

DUBAÏ ET LE QATAR LANCENT LEUR CAMPAGNE DE VACCINATION

Si le Royaume-Uni sort peu à peu de son isolement, ce mercredi, un test Covid négatif est obligatoire pour rejoindre la France. Dans la zone portuaire, la situation se décante très lentement et les chauffeurs bloqués sont excédés.

Effectuer un dépistage PCR chez soi, sans rendez-vous, sans faire la queue, et même sans écouvillon dans le nez, c'est ce que propose une entreprise française. Un test déjà disponible aux États-Unis et ailleurs en Europe, mais pas encore chez nous.

"La grogne et l'inquiétude montent, la situation se tend. Au regard du temps qu'il faudra pour désengorger les flux, il apparait assez évident à ce stade que beaucoup d’entre eux ne seront pas rentrés pour Noël", s'inquiètent les organisations patronales.

"Bloqués au bord de la route ou rassemblés sur des parkings, (ils) vivent dans des conditions extrêmement dégradées depuis plus de 48 heures, sans eau, sans nourriture, sans commodités les plus basiques et surtout sans informations de la part des autorités", dénoncent dans un communiqué commun la FNTR, l'OTRE, l'Union TLF, l'Unostra et la Chambre syndicale du déménagement.

"On nous pose beaucoup de questions sur les risques, mais il est évident que pour toute cette première tranche de vaccination, la balance bénéfices/risques est positive", poursuit-il. "Ces personnes ont de tels facteurs de risque, ont un tel degré d'exposition en cas de contamination, à l'évidence, il n'y a pas de discussion : il faut les vacciner."

"Lorsque ce virus pénètre dans un Ehpad, il a un taux de létalité effroyable", rappelle sur LCI le Dr Xavier Pothet, médecin généraliste. "Une personne qui l'attrape avec un âge certain et des comorbidités a sept, huit chances sur dix d'en mourir", explique-t-il pour expliquer les bénéfices du vaccin sur les personnes âgées.

"Nous envoyons notre Boeing B777 à Doncaster (centre). À bord : 80 tonnes de fruits et de légumes", a annoncé la compagnie allemande.

La compagnie aérienne Lufthansa a affrété ce mercredi un avion cargo spécial de 80 tonnes de fruits et légumes vers le Royaume-Uni, pour contourner la suspension des liaisons avec l'Allemagne, instaurée pour faire face à une variante du Covid-19.

LES FRUITS ET LÉGUMES LIVRÉS AUX BRITANNIQUES PAR LES AIRS

Les Cambridge ont été photographiés en compagnie de leur oncle Edward, de leur tante Sophie et de leurs enfants à Sandringham. Sauf que la règle stipule que les rassemblements sont limités à six personnes. Et leur petit groupe est monté à neuf...

KATE ET WILLIAM ACCUSÉS DE BRAVER LES CONSIGNES SANITAIRES

Une femme debout à deux mètres d'un homme qui tousse sans masque sera exposée à 10.000 fois plus de gouttelettes de ce type que s'il portait un masque, rapportent-ils dans la revue Royal Society Open Science.

Les masques faciaux réduisent jusqu'à 99,9% le risque de propager de grosses gouttelettes liées au Covid-19 lorsque l'on parle ou tousse, selon une nouvelle expérience en laboratoire réalisée avec des mannequins et des humains, ont déclaré des chercheurs ce mercredi.

La nouvelle variante détectée en Afrique du Sud semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, ce qui pourrait expliquer la soudaineté de la deuxième vague dans le pays, avancent les chercheurs qui l'ont identifiée. "Nous pensons, et tous les éléments vont dans ce sens, que cette variante est davantage transmissible", a affirmé mercredi à l'AFP Tulio de Oliveira, directeur de l'institut de recherche KRISP, adossé à l'Université du Kwazulu-Natal.

La France débutera dimanche la vaccination. Où se situeront les premières injections ? Comment l'approvisionnement se déroulera-t-il ? On fait le point.

"Nous allons prolonger la suspension temporaire des vols de passagers entre le Royaume-Uni et le Canada pour deux semaines jusqu'au 6 janvier pour empêcher cette nouvelle variante de se propager au Canada", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.

En raison de la crise sanitaire et des efforts pour soutenir la baisse de l'activité économique, le montant de la dette publique a battu des records cette année en France. Faut-il en annuler une partie ?

La situation épidémique est loin d’être la même partout sur le territoire français. Le pays semble d’ailleurs coupé en deux : le taux d’incidence dépasse les 250 dans de nombreux départements du Grand Est, tandis que les hôpitaux de l’est de la France sont plus engorgés. Décryptage en chiffres.

Le Royaume-Uni est le premier pays occidental à avoir lancé sa campagne de vaccination, et elle avance à bon rythme. Plus de 137.000 Britanniques ont déjà reçu leur première dose du vaccin Pfizer-BioNtech, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Un bon départ, a salué le Premier ministre, Boris Johnson, très critiqué pour sa gestion de l’épidémie, qui a déjà fait plus de 65.000 morts Outre-Manche.

En France aussi, l’arrivée du vaccin se précise. La campagne de vaccination pourrait démarrer “avant la fin de l’année”, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La France se coordonne actuellement avec ses voisins, tous les pays de l’Union européenne devant commencer la vaccination le même jour, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Une vaccination attendue de pied ferme pour éviter de nouveaux confinements, alors que l’OMS a mis en garde mercredi sur un risque de 3e vague en début d’année 2021 et qu'une forme mutante du virus, plus contagieuse mais pas forcément plu dangereuse, commence à se signaler, sans qu'on sache si le vaccin saura y répondre. Et que les fêtes de fin d’année pourraient bien favoriser l’accélération de la circulation du virus.

