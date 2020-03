EN DIRECT - Coronavirus : 418 décès de plus en 24 heures en France

Reporter les Jeux Olympiques d'un an a épargné une "tourmente mentale" aux athlètes, selon Sébastien Coe. "Nous ne voulions pas que les athlètes se retrouvent dans une position où ils allaient à l'encontre des conseils de leur gouvernement, peut-être même qu'ils enfreignent la loi", a ainsi soutenu le président de la Fédération internationale d'athlétisme au micro de la radio britannique TalkSport. "Nous voulions juste les sortir de cette tourmente mentale aussi vite que possible", a déclaré l'ancien patron du comité d'organisation des Jeux de Londres-2012.

Selon le décompte de l'AFP, plus de 25.000 personnes sont décédées des suites du coronavirus en Europe. Cela représente plus de deux tiers des victimes dans le monde.

"En espérant que ces quelques notes de Ravel, universelles, vous apporteront un peu de chaleur et de réconfort."Les musiciens de l'Orchestre National de France jouent le Boléro de Ravel. Confinés, ils disent avoir souhaité jouer ensemble pour "offrir et partager avec chacun ce qu'ils savent le mieux faire : de la musique".

Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Camila Cabello ou encore Mariah Carey, ... Aux Etats-Unis, Elton John a réuni les plus grandes stars de la musique dans leur salon respectif. Un concert pour lever des fonds et "rendre hommage aux professionnels de la santé".

À un jour près, les mêmes dates. Moins d'une semaine après avoir été reportés en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ouvriront le vendredi 23 juillet 2021, quasiment un an jour pour jour après le 24 juillet 2020, la date initialement prévue par les organisateurs, et se clôtureront le dimanche 8 août. Les Jeux paralympiques se dérouleront, eux, du 24 août au 5 septembre.

A cause du coronavirus, le gouvernement réfléchit à rallonger le délai pour déclarer ses revenus dans le cadre de la campagne 2020 de l'impôt sur le revenu. Le ministère de l'Action et des Comptes publics a fait savoir ce lundi que des annonces seraient faites "dans la semaine".

Enfin, "ils seront utilisés pour les besoins sanitaires des professionnels de santé effectuant des soins au domicile des patients (infirmiers, kinésithérapeutes, etc.). Ils pourront y prendre une douche, se changer et se restaurer."

Selon un communiqué de la mairie, ces centres ont plusieurs objectifs. "Ils accueilleront les Nancéiens porteurs de symptômes afin de soulager les urgences et les cabinets médicaux. Les patients seront diagnostiqués et orientés si nécessaire vers l’hôpital." En outre, "ces centres pourront être complétés (...) par l’installation de points de prélèvements permettant de tester et de diagnostiquer les malades, en cohérence avec l’objectif fixé par le gouvernement de tester 30 000 personnes par jour."

Pour aider les confinés à s’occuper, des dizaines de développeurs et d’éditeurs de jeux vidéo ont décidé d’offrir gratuitement un ou plusieurs des jeux de leur catalogue. Et il serait dommage de ne pas en profiter, d’autant que jouer serait salutaire pour la santé de tous, c’est même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui le dit.

Un navire-hôpital militaire est arrivé ce lundi dans la ville, afin de désengorger les hôpitaux débordés. Ce navire, équipé de 12 salles d'opération et 1200 soignants, doit accueillir des malades nécessitant des soins intensifs non liés au virus, afin de permettre aux hôpitaux de se concentrer sur les malades du Covid-19.

La question de désinfecter ou non les rues, comme cela a été fait en Chine, s'est récemment posée dans plusieurs villes de France. Le maire LR de Nice Christian Estrosi a lancé il y a quelques jours une campagne de "désinfection des espaces publics" et la ville de Cannes procède à une désinfection du mobilier urbain.

"Les consignes nationales, c'est de déconseiller fortement aux maires d'utiliser ce genre de moyens", a expliqué lors d'une audioconférence de presse la préfète de Gironde et Nouvelle-Aquitaine Fabienne Buccio. Et d'ajouter qu'il y a "besoin de nettoyer comme tous les jours, ça oui. C'est indispensable. Mais nettoyer à la javel ou autre quand ce n'est pas utile, c'est plus toxique pour la nature et pour les personnes qui inhaleraient les relents de ces produits".

Six patients atteints du Covid-19 ont été transférés lundi par trois hélicoptères de l'armée de terre depuis Strasbourg vers la Suisse et l'Allemagne.

Les prix du pétrole battent depuis des semaines des records de faiblesse en raison de la forte baisse de la demande et de la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite.

Les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump, ont évoqué lundi par téléphone la possibilité d'une coopération dans la lutte contre le coronavirus et de consultations sur le pétrole, a annoncé le Kremlin.

"Les prochaines semaines pourraient être parmi les plus difficiles que nous ayons rencontrées en tant que pays", écrit sur Twitter l'ancienne candidate à la Maison Blanche Hillary Clinton. Les Etats-Unis sont désormais le pays avec le plus de cas confirmés - plus de 143.000 lundi matin - et plus de 2.500 morts.

Selon un dernier décompte de l'AFP, le bilan est désormais de plus de 35.000 morts dans le monde, la majorité d'entre eux en Europe. Il y a également plus de 400.000 cas officiellement déclarés en Europe.

Les autorités ont encore annoncé un bilan quotidien de 812 morts lors des dernières 24 heures, ce qui porte à plus de 11.500 le nombre total de décès. Mais la hausse des nouveaux cas positifs recensés n'a jamais été aussi faible, avec une augmentation de +4%, moitié moins qu'il y a quatre jours (8,3%) et quatre fois moins qu'il y a quinze jours.

L’Andorre avait requis ce renfort, de 12 médecins et 27 infirmiers, pour "relayer et soulager" son personnel soignant, dont une soixantaine de membres ont dû être arrêtés pour suspicion de contamination, a indiqué à l'AFP le ministre de la Santé Joan Martínez Benazet.

Trente-neuf médecins et infirmiers cubains sont arrivés lundi en renfort en Andorre, à la demande de la principauté enclavée entre l'Espagne et la France, pour l'aider à faire face à l'épidémie de coronavirus, a indiqué le ministère de la Santé.

"On a été plus rapides à amener des tests de dépistage" et à convaincre les Canadiens de la nécessité de se placer en isolement, a-t-il précisé. "Mais on va vraiment voir cette semaine si les comportements que les gens ont adoptés il y a deux semaines déjà vont porter leurs fruits", a-t-il prudemment ajouté.

Le Premier ministre Justin Trudeau a estimé lundi que son pays n'était "pas exactement sur la même trajectoire" que les Etats-Unis dans la lutte contre le coronavirus et qu'il s'en sortait mieux, grâce à une réaction "plus rapide" des autorités canadiennes.

Plusieurs associations et collectifs annoncent ce lundi soir la saisine du Conseil d'État pour "demander, au nom du droit à la dignité humaine, des réquisitions nécessaires face à la pénurie de matériel et de médicaments."

Jérôme Salomon : "Une épidémie sévère, meurtrière, avec un virus très contagieux", rappelle le directeur général de la Santé, lequel précise que "717 établissements de santé" sont en première ligne pour soigner les patients. "Plus de 21.000 personnes sont hospitalisées" en France. (...) On recense 148 hospitalisations en Outre-mer. (...) 24% des patients ont moins de 60 ans."

"(...) Le nombre de tests augmente en puissance, plus de 20.000 tests par jour seront réalisés en fin de semaine. (...) A partir de cette fin de semaine, on devrait avoir moins de personnes qui arrivent à l'hôpital et en réanimation", indique Jérôme Salomon.

Face au "manque de masques, de blouses, de charlottes, d'écouvillons, de respirateurs" notamment, "est-ce que l'on ne pourrait pas à grande échelle, et dans les meilleurs délais, reconvertir des usines existantes vers la production de ces matériels?", a-t-il lancé. Christian Jacob a aussi suggéré de "réorienter à grande échelle nos productions de produits pharmaceutiques et médicaux vers les produits dont on a besoin pour faire face au nombre de malades croissant".

Confinés. Les Français entament leur 3e semaine de confinement, cette période au cours de laquelle ils ont appris - et apprennent encore - à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, doivent apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Le dernier bilan faisait état de 2.606 personnes "depuis le 1er mars".

Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (près de 11.000 morts), en Espagne (plus de 7000), et on se demande quand la vague, le "tsunami", va déferler et à quelle hauteur elle va monter. Elle est passée sur le Grand Est, l'Ile-de-France a de l'eau jusqu'au cou, et on suit sa progression, au quotidien.