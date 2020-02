EN DIRECT - Coronavirus : trois personnels de santé de l'hôpital Tenon contaminés

LIBAN





Le Liban a annoncé ce vendredi la fermeture de ses écoles et universités, ainsi que l'interdiction d'entrée sur son territoire de voyageurs venant de Chine, Italie, Iran et Corée du Sud, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. À partir de samedi et jusqu'au 8 mars, les écoles, universités et centres éducatifs du pays fermeront leurs portes, a annoncé dans un communiqué le ministre de l'Éducation Tarek Majzoub.