EN DIRECT - Coronavirus : un 2e avion a décollé de Paris pour rapatrier d'autres Français de Wuhan

UNE USINE DE MASQUES ASSAILLIE PAR LES DEMANDES





L'usine de l'entreprise Kolmi-Hopen qui fabrique des masques sanitaires --masques chirurgicaux et masques de protection-- à partir de polypropylène près d'Angers (Maine-et-Loire) indique crouler sous les demandes en raison de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris auprès de son directeur général.





Cette entreprise qui produit jusqu'à un million de protections par jour sur ses chaînes de production. Rangés dans des cartons, les protections médicales rejoignent ensuite un vaste de lieu de stockage, et certaines partiront lundi vers l'Asie, la France et le reste de l'Europe.





Dans une période normale, on fabrique plus de 150 millions de masques médicaux par an et plus de 20 millions de masques de protection par an. Aujourd'hui, avec la demande qui est exponentielle, on aurait des demandes pour faire plus de 500 millions de masques tous confondus", a expliqué à l'AFP Gérald Heuliez, directeur général de Kolmi-Hopen.