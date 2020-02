EN DIRECT - Coronavirus : un deuxième cas positif parmi les 4 Français du Diamond Princess

CROISIÉRISTES DÉBARQUÉS





Les croisiéristes américains débarqués du Diamond Princess ont raconté à CNN leur voyage. Malgré le "stress", le trajet était apaisé, notamment grâce à l'équipe de soignants qui a "tout fait" pour que les passagers se "sentent à l'aise", selon Karey. "Les personne que nous avons rencontrées étaient plus gentilles et attentionnées les unes que les autres."





Désormais dans un lieu de quarantaine en Californie, elle ne s'apprête pas à revivre le même cauchemar qu'en mer. "C'est déjà un tout autre sentiment", confie-t-elle. "Nous ne sommes plus enfermés dans une chambre, nous avons une salle en plus pour regarder la télévision et des services de chambre normaux. Je ne me sens plus autant comme une prisonnière. " Rien à voir, donc, avec son confinement à bord du bateau de croisière. "Penser à deux semaines de plus enfermés sur le bateau de croisière, c'était insupportable. Ici, c'est faisable!"