EN DIRECT - Coronavirus : une "dose d'incertitude" supplémentaire pour l'économie, s'inquiète Christine Lagarde

NOUVELLES MESURES DE CONFINEMENT





Deux grandes villes de l'est de la Chine, éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre de l'épidémie en cours. La municipalité de Taizhou et trois districts de Hangzhou, siège du géant chinois du e-commerce Alibaba et capitale de la province du Zhejiang, n'autorisent plus qu'une personne par foyer à sortir une fois tous les deux jours pour faire leurs courses. Quelque 9 millions de personnes au total sont concernées.