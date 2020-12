EN DIRECT - Vaccin contre le Covid-19 : suivez l'interview d'Olivier Véran au 20h de TF1

LA SUÈDE SE DÉFEND D'AVOIR CHANGÉ DE STRATÉGIE





Non, la Suède n'a pas changé de stratégie face à l'épidémie, malgré un bilan de plus en plus lourd, affirme son Premier ministre. "Je peux comprendre qu'on soit tenté de se demander : 'la stratégie a-t-elle changé?' Non, c'est exactement la même", à savoir "veiller à limiter autant que possible la propagation de l'infection", a déclaré Stefan Löfven dans une interview à la télévision publique SVT. "Mais il est clair qu'en fonction de la situation, on peut aussi faire des changements", a-t-il affirmé.





Contrairement aux dispositifs imposés largement ailleurs en Europe, la Suède a mené une stratégie différente basée principalement sur des recommandations, sans confinement et quasiment sans mesures coercitives. Mais face à la remontée des cas et des morts depuis cet automne, le gouvernement a durci le ton mi-novembre, notamment en limitant les événements publics à une jauge de huit personnes. Chacun est depuis appelé à ne fréquenter que les membres de son foyer.