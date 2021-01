EN DIRECT - Covid-19 : près de 20.000 personnes vaccinées en France

QUAND LE CONFINEMENT AIDE... LA LECTURE





Le confinement a stimulé l'envie de lire des Français, surtout chez les plus jeunes, révèle un sondage Odoxa pour le Syndicat national de l'édition publié ce jeudi. Lors du premier confinement, 30% d'entre eux ont lu plus que d'habitude, et lors du deuxième, ils ont été 16%.





Globalement, "33% des Français ont lu plus de livres qu'en temps normal pendant le ou les confinements", résume Odoxa. Par âge, ce sont les 18-24 ans qui ont le plus augmenté le temps consacré aux livres : ils ont été 42% puis 24% à le faire. Interrogés sur les raisons, les sondés ont cité d'abord "occuper ses journées, lutter contre l'ennui" (43%), puis "se déconnecter de l'actualité" (33%) et "éviter de rester de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux" ou sur internet (31%).





Le sondage a été réalisé, via internet, les 10 et 11 décembre, auprès de 990 personnes représentatives de la population française et âgées de 18 ans et plus.