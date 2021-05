EN DIRECT - Cluster lié à un variant du Covid-19 à Bordeaux : un centre de vaccination dédié ouvrira d'ici mercredi

LES TESTS À L'ÉCOLE : DES CHIFFRES DÉCEVANTS





Un peu plus de 250.000 tests salivaires ont été déployés la semaine dernière, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale. Un nombre qui reste encore loin de l'objectif annoncé des 600.000 et est même inférieur à celui de la semaine précédente (un peu plus de 320.000 du 26 avril au 3 mai).





Les syndicats d'enseignants et de personnels déplorent notamment un faible taux d'acceptation par les élèves et leurs familles. On va vers un flop complet", se désole Philippe Vincent, secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN). "Le timing n'est pas le bon", ajoute-t-il, estimant que le déconfinement et l'approche de la fin de l'année scolaire n'incitaient pas à l'utilisation de ces outils.





À noter que le nombre de classes fermées dans les écoles, collèges et lycées reste quasiment stable, à 5110.