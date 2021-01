EN DIRECT – Couvre-feu à 18h pour 6,5 millions de Français : une mesure "absurde" pour le maire de Metz

PAS DE SPECTACLE LE 7 JANVIER





"Tant que le virus n'est pas éradiqué, on ne pourra pas rouvrir", estime Jean-Marc Dumontet, producteur de spectacles, sur LCI. "On vit avec une épée de Damoclès et cette épée nous empêche de vivre notre métier. Il n'y a rien de pire pour nous que les 'stop and go', il n'y a rien de pire pour nous que les illusions."