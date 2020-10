EN DIRECT - Covid : l'appel à l'aide de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône

LA MENACE DU DURSSICEMENT DES MESURES





Invité ce dimanche matin sur France info, le secrétaire d'Etat chargé du Numérique Cédric O fait savoir que si la situation ne commence pas à s'améliorer en milieu de semaine prochaine, un durcissement des mesures est à prévoir. "Soit les courbes commencent à s'infléchir, et on laisse le couvre-feu tel quel, soit ça ne suffit pas, pour plein de raisons et notamment parce qu'avec la météo les gens restent à l'intérieur et se contaminent beaucoup plus, et dans ce cas là il faudra probablement prendre des mesures plus dures", déclare-t-il.