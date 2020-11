EN DIRECT - Covid-19 : 200 nouveaux transferts de patients à venir en Auvergne-Rhône-Alpes

FAUT-IL GARDER LES ÉCOLES OUVERTES ?





Le ministre de la Santé, Olivier Véran, répond à ceux qui réclament un durcissement des conditions du confinement, en revenant par exemple, à la fermeture des écoles : "Un, je ne suis pas convaincu et certain que la fermeture des écoles ait un effet bœuf en plus des mesures que nous avons déjà prises. Deux, je suis certain que cela aurait un effet bœuf, hélas, sur l'éducation des enfants et leur bien-être. Et je note pour terminer que les pays où les enfants ne peuvent toujours pas aller à l'école de manière raisonnable et régulière font face à la même vague épidémique que nous."