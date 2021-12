EN DIRECT - Covid-19 : la vaccination des enfants au menu du Conseil de défense lundi

JEAN-PAUL HAMON





"Le Moderna est un très bon vaccin, il faut le dire, il faut le répéter", a insisté ce samedi sur LCI Jean-Paul Hamon, président d'honneur la Fédération des médecins de France. "On fait des demi-doses pour les gens qui ont la troisième dose mais c'est un très bon vaccin et efficace et on le fait aux moins de trente ans", a-t-il ajouté. Et de conclure : "il ne faut pas qu'il y ait de réticence avec le Moderna".