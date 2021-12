EN DIRECT - Covid-19 : plus de 61.000 nouveaux cas en 24 heures, "record" de cette 5e vague

840 DÉCÉS ÉVITÉS AUX ANTILLES GRACE AUX VACCINS





"840 décès auraient pu être évités" dans les hôpitaux antillais grâce à la vaccination contre le Covid-19, selon le résultat d'une étude menée par un collectif constitué de 22 scientifiques et médecins.





"En Martinique, on observe une réduction de 91% du risque d'hospitalisation" et de "93% du risque de décès". En Guadeloupe, "on observe une réduction de 90% du risque d'hospitalisation et 94% du risque de décès". Soit "2.264 hospitalisations et 511 décès" en moins pour la Martinique et "1.229 hospitalisations et 339 décès", en moins pour la Guadeloupe, détaille l'étude.





Aussi, le collectif recommande "fermement aux responsables politiques et syndicalistes" de relancer "urgemment" l'incitation à la vaccination sur les deux îles, où les schémas vaccinaux complets sont encore en deçà de 50% de la population.