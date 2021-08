EN DIRECT - Covid-19 : 60% des Français sont complètement vaccinés

OBLIGATION VACCINALE : DES POMPIERS SUSPENDUS EN HAUTE-SAVOIE





"Moins d'une dizaine" de sapeurs-pompiers de Haute-Savoie ont été suspendus depuis lundi en raison de l'application progressive de l'obligation vaccinale, a indiqué le directeur des pompiers du département.





Une poignée d'entre eux n'ont pas présenté de test covid négatif lundi pour leur prise de poste, ce qui a conduit à leur suspension. "Je me suis présenté à la garde et je me suis fait jeter comme un moins que rien, après 21 ans de service. Mon autotest n’a pas suffi", a raconté l'un d'eux au Dauphiné Libéré. "Il a fallu faire des exemples et on a été les premiers à en faire les frais."





Jusqu'au 15 septembre, les pompiers doivent en effet présenter un test covid négatif, s'il ne sont pas encore vaccinés, pour pouvoir travailler, comme le reste de l'ensemble des professionnels de santé concernés.