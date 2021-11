EN DIRECT - Covid-19 : 61 passagers venant d'Afrique du Sud testés positifs au Covid à leur arrivée à Amsterdam

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE EN EXTÉRIEUR DANS LE PUY-DE-DÔME





Après la Saône-et-Loire et Paris, le Puy-de-Dôme réintroduit aussi le port du masque en extérieur. La mesure, fixée par un arrêté publié ce vendredi par la préfecture, sera effective dès samedi, 6h, dans le centre-ville des communes de plus de 5000 habitants pour toutes les personnes de plus de 11 ans. 19 communes sont concernées.





Le port du masque sera d'autre part obligatoire sur les marchés et marchés de Noël, lors de tout rassemblement de plus de 10 personnes organisé sur la voie publique, dans les files d'attente en extérieur et autour des gares ferroviaires et routières et des établissements d'enseignement.