EN DIRECT - Omicron circule "à très vive allure", la France vers les 100.000 cas par jour

TROISIÈME DOSE POUR LES JO





Les organisateurs des Jeux Olympiques d'Hiver de Beijing, prévus du 4 au 20 février, ont appelé les participants à faire leur dose de rappel au vu de la circulation du variant Omicron.





"Un grand nombre de personnes de différents pays et régions vont venir en Chine et le flux de personnes va augmenter", reconnait cependant Han Zirong, vice-président et secrétaire général du comité d'organisation de Pékin, ajoutant s'attendre à la détection "d'un certain nombre de cas positifs".





La Ligue nationale de hockey américaine a d'ors et déjà annoncé hier que ses joueurs ne participeront pas à ces JO.