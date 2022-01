EN DIRECT - Covid-19 : 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées jeudi, prévoit le 1er syndicat

LES DEMANDES DE LFI POUR LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE





La France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, a réclamé mardi "l'augmentation du plafond remboursable" des dépenses des candidats à la présidentielle "pour assurer les dépenses liées à la situation sanitaire".





Les députés LFI Adrien Quatennens et Bastien Lachaud, présents en visio-conférence à une réunion organisée par le Premier ministre Jean Castex sur le déroulement de la campagne présidentielle et du vote, réclament ainsi "l'augmentation du temps de spots de campagne sur les chaînes publiques et le financement par l'État de spots sur les chaines privées", "l'envoi d'une double circulaire", et le lancement d'une campagne massive d'inscription sur les listes électorales".





Pour les jours de vote, ils demandent "la mise à disposition de masques FFP2 et de gel hydroalcoolique à l'entrée des bureaux de vote", et l'installation de purificateurs d'air dans les bureaux de vote", soulignant que "dans les écoles et locaux fonctionnels où nous les réclamons depuis deux ans, ils pourront ensuite être laissés sur place".