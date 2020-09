EN DIRECT - Covid-19 : rassemblements, bars, Journées du patrimoine... de nouvelles restrictions à Nice

MEGA CLUSTER





7 personnes sont mortes et 177 au moins ont été contaminées après un mariage début août dans l'Etat du Maine, aux Etats-Unis. Le 7 août dernier, 65 personnes participaient à un mariage près de la ville de Millinocket, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Dix jours plus tard, 24 personnes étaient diagnostiquées positives et une enquête s'ouvrait.





Hier, le directeur du Centre, Nirav Shah, a fourni un nouveau bilan: au moins 177 personnes infectées et 7 personnes décédées - dont "aucune n'était physiquement présente" au mariage, a-t-il indiqué. Les "traceurs de contact" ont lié au mariage plusieurs foyers à travers le Maine: plus de 80 cas dans une prison à 370 km de là, dont l'un des gardiens était au mariage, 10 cas probables dans une église baptiste de la même région, ainsi que 39 cas et 6 décès dans une maison de retraite à 160 km de Millinocket.