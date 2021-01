EN DIRECT - A Wuhan, les chercheurs de l'OMS dans le premier hôpital pour malades du Covid

AXEL KHAN : "IL FAUT PRENDRE EXEMPLE SUR LE CONFINEMENT DE MARS"





"On ne peut pas laisser la situation comme ça. Ce serait le pire pour tout le monde. Si on veut sortir la tête de l'eau, puisque la vaccination ne sera pas aussi rapide que prévu, il faut que l'on abaisse la circulation virale jusqu'à ce que le taux d'incidence soit inférieur à 50", a prévenu le généticien et président de la Ligue Nationale Contre le Cancer sur LCI. "Si on ne veut pas cette fois-ci continuer le 'stop and go', il faut plutôt prendre exemple sur le confinement de mars-mai plutôt que sur celui de novembre, mais il faut que ces mesures restrictives soient aussi brèves que possible", a-t-il ajouté.





"Plus on prend les mesures tard, plus le niveau de circulation du virus sera élevé, et plus long devra être le confinement. Par conséquent, si les politiques ont décidé de confiner, chaque retard c'est une augmentation de la circulation virale et c'est la certitude de mesures strictes qui dureront plus longtemps", a poursuivi le scientifique.