EN DIRECT - Covid-19 : AstraZeneca prévient que ses livraisons ne pourront pas être aussi importantes que prévu

NICE





Dans cette ville du sud-est de la France, tous les rendez-vous pris pour la vaccination sont assurés. Le rythme est régulier et l'injection de la première dose pour les plus de 75 ans (environ 20.000 personnes) devrait se terminer autour du 18 février 2021, indique l'Agence de Sécurité Sanitaire, Environnementale et de Gestion des risques de la ville de Nice, dans son communiqué de presse ce vendredi. Et contrairement à d'autres villes françaises, les plannings ne sont pas remplis jusqu'au 13 mars prochain.