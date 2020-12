EN DIRECT - Covid-19 : Castex ne peut "pas garantir" la réouverture des restaurants le 20 janvier

VACCIN





La chancelière Angela Merkel et le ministère de la Santé allemand font actuellement pression sur l'Agence européenne des médicaments (AEM) et l'Union européenne pour que le vaccin des laboratoires américain Pfizer et allemand BionNTech soit approuvé d'ici au 23 décembre. Cette validation est pour l'instant planifiée au 29 décembre.





Ces informations dévoilées par Bild confirment l'impatience en la matière de l'Allemagne. Dimanche déjà, le ministre de la Santé Jens Spahn avait affirmé : "toutes les données de BioNTech sont disponibles, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont déjà donné leur approbation. Un examen des données et une approbation de la part de l'AEM devraient intervenir le plus tôt possible". "Il en va de la confiance dans la capacité de l'Union européenne à agir", a t-il martelé.