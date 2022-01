EN DIRECT - Pass vaccinal : le débat suspendu à l'Assemblée, Gabriel Attal dénonce un "coup politique"

LA CINQUIÈME VAGUE, LA DERNIÈRE ?





Cette cinquième vague pourrait-elle être la dernière, comme l'espère le ministre de la Santé Olivier Véran ? "Je n'en ai aucune idée", répond sur LCI le Pr Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique. Mais "nous pouvons avoir des espoirs", assure-t-il.





"Omicron présente des différences extrêmement importantes. Ce virus ne se comporte plus exactement comme les autres : il perd en dangerosité, et a un mode de transmission différent, avec des micro-gouttelettes plus importantes", explique-t-il. "Il a tendance à donner plus facilement des infections des voies aériennes supérieures (ORL) et moins fréquemment des voies pulmonaires. Les virus qui suivront Omicron seront des descendants Omicron, et ils deviendront saisonniers."