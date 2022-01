EN DIRECT - Covid-19 : Emmanuel Macron a "très envie d'emmerder les non-vaccinés"

VOTE SURPRISE CONTRE LE PASS VACCINAL, JEAN CASTEX EN COLÈRE





Après le couac à l'Assemblée du texte instaurant le pass vaccinal, dont la discussion reprend ce mardi soir au pas de course, Jean Castex a fait connaître son mécontentement au micro de l'hémicycle. "Le taux d'incidence dépasse 1800. Hier, près de 20.000 personnes étaient hospitalisées pour cause de Covid et 272 de nos concitoyens sont morts du fait de la maladie", a-t-il rappelé. "Et pendant ce temps-là, certains s'ingénuent à faire des coups politiques", a-t-il fustigé en visant les députés LR. "Ce n'est pas responsable ! Le virus galope et vous tirez sur le frein à main."





Dans la matinée déjà, il avait appelé la majorité à être "plus unie et plus déterminée que jamais", selon des propos rapportés. Le Premier ministre souhaite maintenir le déploiement du pass vaccinal au 15 janvier.