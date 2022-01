EN DIRECT - Pass vaccinal : suspendus lundi soir, les débats reprendront ce soir à l'Assemblée

UN DEPUTE RACONTE SON CALVAIRE





"On ne peut pas avoir une lecture à géométrie variable sur un sujet aussi dramatique que l'épidémie de Covid", a estimé ce mardi sur LCI le député (LaREM) Raphaël Gérard, après la suspension surprise de l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal rappelant que "pendant ce temps qu'on est en train de perdre des gens vont entrer en réanimation".





"Ce virus arrive partout où on ne l'attend pas et ensuite il fait des dégâts qui pour beaucoup sont irrémédiables (...) il y a des affections lourdes qui engagent le pronostic vital des gens qui en souffrent", a-t-il expliqué, rappelant que lui-même vit avec le Covid long et qu'un cœur artificiel a du lui être implanté après son admission en réanimation il y a bientôt deux ans "parce que son cœur n'a pas résisté".





"On considère que la liberté peut s'affranchir de l'égalité et la fraternité , on voit bien qu'une démocratie ne peut pas fonctionner sans ces principes là", a-t-il encore estimé revenant sur le coup de théâtre qui s'est joué à l'Assemblée nationale dans la nuit de lundi à mardi.