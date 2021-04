EN DIRECT - "Agir rapidement, fortement et partout" : Jean Castex défend le confinement face aux députés

FERMETURE DES ECOLES PRIMAIRES





Ce jeudi, le philosophe et ancien ministre de l’Éducation Luc Ferry était l’invité politique de Jean-Michel Aphatie sur LCI. Interrogé sur la fermeture des écoles, actée mercredi soir lors de l’allocution d'Emmanuel Macron, et ce pour une durée de trois semaines avec une semaine de cours à distance pour les élèves et deux semaines de vacances communes aux zones A, B et C, Luc Ferry a indiqué qu’il aurait certainement procédé autrement.