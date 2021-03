EN DIRECT - Confinement : fleuristes et cordonniers pourront ouvrir, les visites immobilières autorisées

LA FINLANDE SUSPEND LA VACCINATION AVEC ASTRAZENECA





Les autorités sanitaires finlandaises ont annoncé ce vendredi la suspension de la vaccination via AstraZeneca. "En vertu du principe de précaution", l'autorité de santé publique finlandaise (THL) a décidé "de suspendre les injections en Finlande jusqu'à ce qu'il y ait plus d'informations et qu'une causalité possible puisse être évaluée". Une décision prise malgré l'avis favorable de l'EMA rendu la veille.





Pou rappel, si de nombreux pays européens ont d'ores et déjà annoncé la reprise de la vaccination avec AstraZeneca, la Norvège et la Suède ont choisi de temporiser en attente d'informations supplémentaires. Dans leur viseur ? Un lien éventuel entre le sérum du laboratoire anglo-suédois et l'apparition de thromboses.