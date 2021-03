EN DIRECT - Covid-19 : les Français largement favorables aux mesures annoncées par Jean Castex, selon notre sondage

MARINE LE PEN FUSTIGE LE CONFINEMENT





Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé ce jeudi la mise en place d'un confinement, sept jours sur sept, dans 16 départements français. Une mesure sévèrement critiquée par Marine Le Pen. La représentante du RN estime que le confinement est une mesure prise "quand on a tout raté". Selon elle, c'est le fruit d'une "vaccination lente et incohérente", d'une "politique de tests déficiente" et d'un "hôpital public affaibli".