EN DIRECT - Covid-19 : Emmanuel Macron va prendre la parole à 20h ce soir

SCÉNARIOS POSSIBLES





Selon une source gouvernementale à LCI, trois scénarios seraient pour le moment sur la table, tous territorialisés sur les départements les plus touchés.





La première solution envisagée par l'exécutif serait de repousser les murs des services de réanimation et de recourir le plus possible aux évacuations sanitaires, avec fin du consentement pour les transferts. Le logement, le transport et le chômage partiel serait payé pour les proches. Des soignants venus d'autres départements, moins touchés, seraient massivement mobilisés. L'importante vaccination des professeurs et des enseignants serait aussi envisagée dans ce premier scénario.





Le second scénario consisterait, lui, en la fermeture des écoles dans les secteurs les plus touchés.





Le troisième et dernier scénario prendrait la forme d'un confinement strict de certains départements avec la fermeture des écoles notamment, et retour de l'attestation de déplacements limités à un ou deux km.





D'après cette source, la modification des vacances scolaires ne serait pour l'instant pas dans les tuyaux.