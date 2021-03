EN DIRECT - Covid-19 : les rendez-vous vaccinaux ouverts à tous à partir de la mi-juin

DÉPLACEMENTS





"Les mesures qui sont en vigueur dans 19 départements seront étendus à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour quatre semaines", annonce Emmanuel Macron. "Partout, le circule vite et partout, les hospitalisations augmentent." Ces mesures, déjà en place en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans les Alpes-Maritimes, comportent la fermeture de certains commerces et l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km.

"Concrètement, le couvre-feu sera étendu partout, le télétravail sera systématisé. Les commerces seront fermés, selon la liste déjà définie. Les citoyens qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler pourront le faire pendant ce week-end de Pâques."