EN DIRECT - Confinement : Gérald Darmanin demande aux préfets de renforcer les contrôles

MOBILISATION LYCEENNE





La vidéo d'une tentative de blocage tentée ce mardi matin par des élèves du lycée Colbert, à Paris, et réprimée par les forces de l'ordre a été postée sur Twitter par Le Média. Ce mouvement lycéen a pour but de demander un renforcement du protocole sanitaire. "Les forces de l'ordre ont violemment chargé les lycéens", rapporte le site d'actualité lancé en 2018, par Sophia Chikirou, Henri Poulain et Gérard Miller, proches de la France insoumise.





"Suite aux charges policières et à la tentative de nasse, une partie des lycéens décident de cesser le blocus pour aller en cours. La police contrôle les carnets de correspondance et les emplois du temps pour les laisser passer", ajoute Le Média dans un second tweet.