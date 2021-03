EN DIRECT - Covid-19 : Jean Castex a reçu sa dose d'AstraZeneca

JEAN-MICHEL BLANQUER





"Aujourd'hui il y a un peu plus de 2000 classes fermées", a déclaré ce vendredi le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer sur BFMTV, annonçant un taux de contamination de 0,5% à l'école.





Jean-Michel Blanquer a en outre annoncé que près de 300.000 tests salivaires auront été proposés dans la journée aux élèves des écoles primaires, des dépistages acceptés par les parents à 80%, contre 20% des tests naso-pharyngés PCR. "On est partis, il y a trois semaines, de zero. Et aujourd'hui on est le pays qui fait le plus de tests salivaires à grande échelle dans un système scolaire. Il y a eu une montée en puissance", a-t-il ajouté.