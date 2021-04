EN DIRECT - Covid-19 : plus de 5300 malades en réanimation, la pression s'accentue à l'hôpital

ASTRAZENECA CHERCHE PRENEURS A CALAIS





Hier, à Calais, 550 doses d'AstraZeneca (sur 750 disponibles) n'ont pas trouvé preneurs : seules 200 personnes ont reçu une injection.





Natacha Bouchart, maire (LR) de Calais regrette, sur LCI, "la mauvaise publicité" faite à ce vaccin. "Il y a un mois, les soignants ont eu une réticence à utiliser AstraZeneca. ll y a trois semaines, il y a eu un doute et une levée de doute par le gouvernement sur ce vaccin. Et très récemment, dans les médias britanniques et français, il y a cette mise en cause du vaccin plutôt fléché comme accidentogène alors que l'on sait très clairement qu'en termes de pourcentage et de statistiques, rien n'est prouvé et qu'AstraZeneca présente toute la garantie nécessaire comme Pfizer et Moderna".





Autant de raisons qui expliquent à ses yeux que "nombreux sont ceux qui refusent de se faire vacciner avec AstraZeneca et préfèrent attendre de pouvoir accéder à un autre vaccin". La maire de Calais assure cependant qu'elle va s'atteler à trouver un public pour ces doses qui restent donc disponibles.