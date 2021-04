EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de classes fermées multiplié par quatre en une semaine

"PLUS LE VIRUS CIRCULE, PLUS ON PEUT OBTENIR DES FORMES QUI ÉCHAPPENT À LA VACCINATION"





"Plus le virus circule, plus il évolue, plus on peut obtenir des formes d'échappement à la vaccination", indique le Pr Maréchal pour justifier la vaccination dans l'ensemble des pays du monde. "Il faut casser la circulation du virus pour éviter un débordement vers des espèces animales."