EN DIRECT - Covid-19 : Thierry Breton dévoile le futur certificat sanitaire européen disponible à partir du 15 juin

Ivaylo Petev, qui a pris en charge la sélection bosnienne en janvier, "se sent bien et ne présente aucun symptôme de la maladie", d'après ce texte.

"Allons bouter le variant anglais hors de France", "Sire ! On en a gros !", "Sorcières, j'suis censée mourir sur le bûcher, pas crever de faim", "L'histoire vivante c'est nous, ne nous laissez pas mourir de faim", "La culture ne se limite pas à l'opéra" : sur leurs pancartes, les manifestants ont affiché leur désarroi et leurs inquiétudes dans les rues du centre-ville d'Avignon, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"On connaît le meilleur antidote, il s'appelle la vaccination. On a des semaines très difficiles à passer, comme les Italiens, comme les Allemands. On se serre les coudes."

En déplacement dans la Drôme, le Premier ministre Jean Castex a fait un nouveau point sur l'épidémie. "Nous voilà très clairement dans une troisième vague, avec des variants qui progressent, dont on sait qu'ils sont plus contagieux, plus dangereux, qu'ils touchent davantage de jeunes, de personnes pas forcément atteintes de comorbidités", a rappelé le chef du gouvernement.

Le camping et les pique-niques sur les plages de Martinique seront interdits le week-end de Pâques en raison d'une dégradation de la situation sanitaire, a annoncé ce samedi le préfet de l'île. Dès jeudi prochain et pour tout le week-end de Pâques, le couvre-feu, mis en place vendredi de 22h à 5h du matin, sera avancé à 19h.

"Malgré toutes les mesures, on continue de se contaminer", déplore l'infectiologue Benjamin Davido sur LCI. "Il va falloir trouver des solutions pour ne plus se contaminer. Les vacances de février ont été le starter de cette troisième vague. Nous ne pourrons pas nous permettre d'avoir une augmentation des contaminations lors des vacances de Pâques. Nous n'avons plus le temps d'attendre."

Le Royaume-Uni va doucement sortir de son troisième confinement dans les prochaines semaines. Le Pays de Galles est devenu ce samedi la première des quatre provinces britanniques à lever une partie des restrictions mises en place au début de l'année. Lundi, ce sera au tour de l'Angleterre d'adoucir ses mesures, permettant à des groupes de six personnes maximum de se réunir en plein air. Les terrasses des pubs et restaurants, ainsi que les commerces non-essentiels, rouvriront par la suite leurs portes aux clients, le 12 avril.

Si les services de réanimations se remplissent, de plus en plus de patients jeunes y sont accueillis, provoquant la baisse de la moyenne d'âge dans ces services.

EN RÉANIMATION, DES PATIENTS DE PLUS EN PLUS JEUNES

Faudra-t-il de nouveau se faire vacciner contre le Covid-19 à compter du mois d'octobre à cause des variants ? "Oui, il est possible que nous répétions certaines doses, ce n'est pas du tout exclu", répond sur LCI le Pr Didier Pittet, épidémiologiste et président de la mission d'évaluation sur le Covid-19. "D'autres variants peuvent survenir. Pour les vaccins à ARN, Pfizer et Moderna, il est beaucoup plus facile de développer une nouvelle génération de vaccins en un temps rapide."

Enfin, "avec une vaccination extrêmement rapide et importante de la population, les variants auront de moins en moins de chances de circuler et donc de créer d'autres variants", analyse Didier Pittet.

"De plus, à l'âge de 20 ans, 99,9% d'entre nous avons des anticorps contre les quatre familles de coronavirus qui ne causent plus que de petits rhumes", poursuit l'épidémiologiste. " Certains enfants ont donc certainement des doses très élevées d'anticorps qui neutralisent le virus."

En déplacement dans la Drôme avec le Premier ministre Jean Castex, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a rencontré les soignants, élus et "personnes venant se faire vacciner". "Immense merci pour cette mobilisation solidaire et efficace", a tweeté la ministre.

Le pédiatre et infectiologue Robert Cohen n'est "pas opposé" à une fermeture des écoles pour contrer l'épidémie, mais estime que cette mesure doit s'accompagner "d'un plan de confinement strict" et être couplée aux vacances scolaires.

Depuis ce samedi, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 70 ans. Est-ce le signe que toutes celles de plus de 75 ans, jusqu'ici prioritaires, ont déjà été vaccinées ?

Plusieurs verbalisations ont eu lieu ce samedi en fin d'après-midi à Paris, "secteurs place de la Contrescarpe, rue de Buci et Butte aux Cailles", indique la préfecture de police. La raison ? L'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique et les regroupements de plus de six personnes, non autorisés.

"Nous seront contraints de faire un tri des patients" : 41 médecins urgentistes et réanimateurs de l'APHP signent une tribune dans le Journal du Dimanche pour avertir qu'ils n'auront pas d'autre choix que de faire un tri parmi les malades dans leurs services d'ici 15 jours. Selon ces professionnels de santé, les mesures mises en place depuis un peu plus d'une semaine seront insuffisantes pour soulager la tension hospitalière.

Une quarantaine de directeurs médicaux de crise de l'AP-HP disent se préparer à devoir "faire un tri des patients" pour faire face à la troisième vague de Covid-19 qui submerge la région parisienne. Ces soignants évoquent "une médecine de catastrophe" et, dans cette tribune, expliquent en quoi elle consiste et les conséquences concrètes qui se font déjà ressentir dans les services : "Depuis plusieurs jours, nous sommes déjà contraints de peser soigneusement les indications de certaines techniques de recours exceptionnel comme l'assistance circulatoire."

"Mes symptômes sont légers. Je suis en isolement et je suis les indications médicales pour pouvoir guérir et remplir mon devoir", ajoute-t-il. M. Guaido a fait cette annonce alors que le pays est touché par une "deuxième vague" du nouveau coronavirus avec notamment l'arrivée du variant brésilien, jugé plus "virulent" et détecté pour la première fois début mars. Les autorités ont renforcé dimanche les mesures pour éviter la propagation du virus.

Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a annoncé samedi soir sur son compte Twitter qu'il était atteint par le virus du Covid-19. "Je veux informer de manière responsable le pays qu'après quatre jours d'isolement en raison de malaises et malgré les précautions prises, j'ai testé positif au Covid-19", écrit M. Guaido, reconnu par plus de cinquante pays comme président par intérim du Venezuela.

La situation est un peu "angoissante", explique Maïssa, scolarisée en Seconde à Eugène-Delacroix. "On se dit qu'à tout moment on peut avoir le Covid, le filer à nos parents qui eux le fileront à toute la famille, c'est un peu anxyogène".

"On a aujourd'hui la capacité de produire et livrer pour nos concitoyens européens les 360 millions de doses prévues à la fin du trimestres et 420 millions prévues pour fin juillet", "nécessaires pour commencer à parler de cette immunité collective et l’atteindre". La semaine dernière sur TF1, il avait estimé que l'immunité collective en Europe pourrait être atteinte au 14 juillet.

"On y trouvera votre date de naissance, le numéro de votre passeport, certifié avec le QR code et si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez des anticorps. Pour ceux qui n’aurons eu ni vaccin ni maladie, on trouvera l’état de votre test PCR." Thierry Breton a indiqué que ce certificat serait non-obligatoire.

Nouvelles restrictions déjà décidées ou à venir, hôpitaux menacés de déborder, appels à fermer les écoles, lassitude qui s'installe : la France est dans une situation très difficile à cause d'une épidémie de Covid-19 qui n'en finit pas. La situation épidémique est "critique avec l'entrée en action de la troisième vague et la prédominance du variant britannique", a reconnu Matignon vendredi, en annonçant des contrôles intensifiés dans les "gares, aéroports et péages routiers". Un avertissement en vue aussi de prévenir les départs des zones rouges alors que le week-end est placé sous une météo clémente.

"Une course contre la montre est engagée", a poursuivi Matignon dans un communiqué, après une rencontre entre le Premier ministre Jean Castex et les préfets et responsables sanitaires des 19 départements concernés par les nouvelles restrictions. Les trois derniers à rejoindre la liste de ces départements sont le Rhône, l'Aube et la Nièvre.

Les mesures s'y appliquent à partir du samedi 27 mars, comme c'est déjà le cas dans 16 autres, dont toute l'Ile-de-France: pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie du territoire sans motif impérieux, nouveaux commerces fermés et demi-classes en lycée. 24 autres département sont sous vigilance renforcée, comme le Jura où la préfecture a durci les mesures sanitaires face à "une forte accélération de la circulation du virus".

"Ces semaines qui viennent seront difficiles, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure et il n'y a, à mes yeux, aucun tabou", a averti le président de la République, Emmanuel Macron jeudi soir.