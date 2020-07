EN DIRECT - Masque obligatoire le 1er août ? "Si ça peut être avant, ça sera avant", affirme le porte-parole du gouvernement

140 MÉDECINS ET INFIRMIERS DÉCÉDÉS EN IRAN





L'Iran vient d'annoncer le décès de 140 médecins et infirmiers du COVID-19 et 5.000 ont été contaminés par le virus depuis son apparition dans le pays d'après le porte-parole du ministère de la Santé. Suite à cette annonce, le président iranien, Hassan Rohani demande "au peuple d'éviter tout rassemblement et d'adapter le mode de vie à la situation actuelle" et de respecter les consignes sanitaires. En 24h, la République islamique a dénombré 199 décès et 2.388 nouvelles contaminations.