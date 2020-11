EN DIRECT - Immunité des jeunes au Covid-19 : Véran charge certains médecins "irresponsables"

CONFINEMENT





Jean Castex doit ce jeudi à 18h faire un point de situation. Si, face à la situation sanitaire, plusieurs scénarios sont possibles, le chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière Bruno Mégarbane estime qu'il est encore "un peu trop tôt" pour desserrer la vis. "On a l'impression que ce confinement semble efficace, mais il faut maintenir l'effort, très probablement renforcer la surveillance de l'application des mesures, car c'est vraiment la clef du succès et cela permettra probablement dans les semaines qui viennent la réouverture des commerces non-essentiels et de passer plus sereinement Noël et les fêtes du Nouvel an".