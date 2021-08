EN DIRECT - Covid-19 : nouvelle hausse du nombre de patients hospitalisés, y compris en réanimation

DU SURSIS POUR DEUX MANIFESTANTS





Deux hommes ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à des peines de prison avec sursis pour des violences sur les forces de l'ordre lors de la manifestation samedi contre le pass sanitaire. A Paris, 25 personnes avaient été placées en garde à vue à l'issue des rassemblements, marqués par quelques heurts, qui ont réuni 14.250 manifestants dans la capitale et 204.090 en France.





Le premier est soupçonné d'avoir, "visage dissimulé" et casquette sur la tête, jeté des projectiles sur les forces de l'ordre puis avoir montré "une résistance très forte" lors de son interpellation. Il a été condamné à un mois de prison avec sursis et 400 euros de dommages et intérêts. Le deuxième homme comparaissait pour avoir insulté un policier, lui avoir donné un coup de pied et s'être débattu lors de son menottage. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 300 euros de dommages et intérêts.