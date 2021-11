EN DIRECT - Covid-19 : 50.000 nouveaux cas en 24h, record de contaminations en Allemagne

OLIVIER VÉRAN NE FERME PAS LA PORTE AU RAPPEL POUR LES MOINS DE 50 ANS





"Je ne dis pas qu'une troisième dose est inutile pour les personnes de moins de 50 ans. Mais, pour l'instant, il y a peu de personnes qui ont moins de 50 ans et plus de six mois de vaccination", a souligné ce mercredi Olivier Véran au 20h de TF1. "Les études nous montreront si le niveau de protection conférée par le vaccin décline aussi au bout de quelques mois lorsque l'on est plus jeune, ou non. Si on voit que c'est le cas, on proposera le rappel", confie le ministre de la Santé.