EN DIRECT - Covid-19 : une maladie rare de la colonne vertébrale répertoriée comme effet secondaire du vaccin Janssen

EXERCICE DE SIMULATION





Les services du Premier ministre israélien ont annoncé que de hauts responsables civils et militaires ont mené jeudi un exercice pour tester la capacité de réponse du pays si un nouveau variant apparaissait. Réunis dans le centre national de gestion des crises près de Jérusalem, ils ont dû faire face à plusieurs scénarios, comme des campagnes massives de dépistage et vaccination, la mise en place de couvre-feu, la fermeture de l'aéroport international Ben Gourion, etc.





Le pays enregistre toutefois un faible taux de positivité des tests, qui monte à 0,65% seulement, et le nombre de nouvelles infections et hospitalisations diminuent ces dernières semaines. Plus de 5,7 millions d'Israéliens (environ 80% des adultes) sur les plus de neuf millions d'habitants du pays, ont reçu deux doses de vaccin Pfizer, et plus de 4 millions la troisième dose, selon le ministère de la Santé.