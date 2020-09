EN DIRECT - Covid-19 : "A Paris, la situation nous préoccupe", alerte l'agence régionale de santé

"UNE REMONTÉE TRÈS FORTE DE L'ÉPIDÉMIE, PAS UN TSUNAMI"





Des mesures "forcément plus contraignantes" sont à l'étude en Île-de-France pour endiguer le rebond épidémique, annonce Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) de la région, dans le JDD. Parmi celles-ci, des "mesures pour protéger les résidents dans les Ehpad, (un) renforcement des mesures pour les bars et les restaurants, (une) limitation du nombre de participants aux grands événements sportifs, etc."





"On va finir par réussir à bloquer la masse des contaminations", affirme le patron de l'ARS d'Île-de-France dans le journal. "Le but est de tasser la courbe des hospitalisations et d'adapter nos outils en fonction des différences territoriales. On fait face à une remontée très forte de l'épidémie mais pas à un tsunami. Les gestes barrière fonctionnent, les gens jouent le jeu. Une nouvelle fois, on en appelle à leur engagement et à leur solidarité."