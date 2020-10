EN DIRECT - A Paris, les restaurants devront mettre en place un "cahier de rappel"

MARSEILLE : LES RESTAURANTS PEUVENT ROUVRIR





Les restaurateurs marseillais sont satisfaits, malgré la frustration d'avoir dû fermer une semaine et d'avoir été prévenu à 21h dimanche soir du changement d'avis du gouvernement. "On a été averti trop tard pour faire des commandes et être opérationnels", regrette l'un d'eux. "On a gouvernement qui s'imagine qu'on ferme et ouvre un restaurant en un claquement de doigt", dénonce un autre.