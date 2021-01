EN DIRECT - Covid-19 : l'Allemagne atteint deux millions de cas au total et 1113 décès en 24 heures

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN MAINTENUS "AUSSI LONGTEMPS QUE NÉCESSAIRE"





"Nos mesures de soutien ont été mises en place rapidement au printemps dernier, nous les avons renforcées et adaptées au fur et à mesure de la crise, au cours des derniers mois, dans un dialogue constant avec tous les secteurs concernés. Ces dispositifs fonctionnent et ont permis de sauver des millions d'entreprises et d'emplois", poursuit Jean Castex sur le volet économique de la crise. "Je sais combien tout le monde voudrait plus de visibilité sur la suite. (...) Difficile, compte tenu des incertitudes, de répondre à ces questions de manière précise, même si l’identification de perspectives et d’échéances constitue une priorité, en lien avec les représentants des secteurs concernés.





"Ce sur quoi je m'engage en revanche, sans incertitude ni ambiguïté aucune, c'est que nous maintiendrons nos dispositifs de soutien, aussi longtemps que cela sera nécessaire", annonce le chef de l'exécutif. "Nous devons entendre le besoin de sécurité et de stabilité que nous expriment les acteurs économiques. Nous ne devons pas ajouter de l'incertitude économique à l’incertitude sanitaire. Nous devons rester à leur écoute et savoir ajuster encore, lorsque c'est juste et nécessaire, nos dispositifs d'aide."