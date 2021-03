EN DIRECT - AstraZeneca : "Aucune démarche à faire si vous avez été vaccinés", rassure Olivier Véran

DR MARCEL ICHOU





"Je suis agacé", a expliqué le Dr Marcel Ichou, médecin généraliste, ce mardi sur LCI, expliquant "ne pas comprendre la décision" de suspendre par précaution en France l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca/Oxford contre le Covid-19. "On a le sentiment qu'on découvre ce qu'est une vaccination (...) Quand on vaccine des gens, n'importe quel vaccin, il y a toujours des gens qui vont faire des effets secondaires", a-t-il poursuivi, estimant qu'"on n'a pas eu plus que ça" dans ce cas précis.





Et d'ajouter : "il y aura plus de risque de morts de Covid si on suspend l'AstraZeneca que de cas de thrombose qui peuvent être détectés, dépistés, surveillées de toute façon".