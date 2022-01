EN DIRECT - Covid-19 : plus de 300.000 cas positifs en 24h, nouvelle hausse des contaminations en France

REPORT DES CARNAVALS BRÉSILIENS





Les autorités brésiliennes ont décidé de repousser les célèbres défilés du carnaval de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, prévus fin février, à avril prochain. "Les mairies de Rio de Janeiro et de Sao Paulo ont décidé de reporter les défilés des écoles de samba" fin avril, "en raison de la situation actuelle de la pandémie au Brésil et de la nécessité de préserver des vies", ont-elles annoncé dans un communiqué. La nouvelle date choisie pour ces événements est le 21 avril.





"En suivant la courbe de la pandémie dans les autres pays, nous pensons qu'il est très difficile que la vague actuelle se prolonge jusqu'à avril", a indiqué le secrétaire à la Santé de Rio de Janeiro, Daniel Soranz. "Nous respectons la science et nous allons prendre des mesures équilibrées et adéquates pour, en même temps, respecter une fête qui est la plus grande manifestation culturelle et populaire du Brésil et qui a un impact important sur l'économie de Rio de Janeiro", explique, de son côté, le maire de la deuxième plus grande ville brésilienne, Edouardo Paes.