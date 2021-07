EN DIRECT - Clément Beaune alerte à nouveau sur "la situation très préoccupante" en Espagne et au Portugal

CLÉMENT BEAUNE DÉCONSEILLE DE PARTIR EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL





“Quand on fait ses choix de vacances, on doit savoir qu’en Espagne et Portugal la situation sanitaire est très préoccupante”, a affirmé Clément Beaune sur Europe 1.





Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a défendu deux "armes" à l'heure des départs en vacances : la vaccination et la "responsabilité collective" des voyageurs, notamment dans leur choix de destination et le respect des gestes barrières.