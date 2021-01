EN DIRECT - Covid-19 : Castex juge le couvre-feu "suffisant" mais "n'exclut pas" un confinement

SADIQ KHAN





Su Twitter, le maire de Londres, Sadiq Khan, annonce 13 674 nouveaux cas et invite la population à "rester à la maison". L'édile de la capitale britannique appelle aussi le Premier ministre à prendre des mesures plus strictes pour lutter contre le Covid-19 et protéger les plus vulnérables. "Il n'y a aucune excuse pour continuer l'inaction", a-t-il déclaré.