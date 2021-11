EN DIRECT - Covid-19 : l'Allemagne dépasse la barre des 100.000 morts

NOUVELLES RESTRICTIONS CONTRE LES NON VACCINÉS EN ITALIE





Le gouvernement italien a décidé que les personnes non vaccinées ne pourront plus avoir accès aux restaurants, bars, cinémas, théâtres, discothèques et salles de musculation. Seules les personnes vaccinées et celles guéries depuis moins de six mois pourront y accéder. Ces mesures entreront en vigueur à partir du 6 décembre et seront valables jusqu'au 15 janvier, sauf aggravation de la situation.





Par ailleurs, depuis ce mercredi, tous les Italiens de plus de 40 ans peuvent recevoir la dose de rappel déjà cinq mois après la seconde dose, le ministère de la Santé ayant décidé de raccourcir le délai de six mois initialement prévu. Les plus de 18 ans pourront obtenir cette troisième dose à partir du 1er décembre, a précisé le ministre de la Santé Roberto Speranza.