EN DIRECT - Covid-19 : pour "passer Noël ensemble", Attal appelle à la "responsabilité collective"

OLIVIER VÉRAN SUR LA 5E VAGUE





"La 5e vague monte vite. En France actuellement c’est un malade admis en réanimation toutes les dix minutes, jour et nuit. On est bien au-delà de la 4e vague. Si rien ne change, on aura un pic sanitaire d'ici le mois de janvier, avec un nombre de malades graves très important", alerte Olivier Véran sur France Info, qui parie sur 2.500 patients dans les hôpitaux dès demain.





Pour changer la donne, le ministre rappelle l'importance de la vaccination et de la dose de rappel, ainsi que les gestes barrières. "Nous pouvons réduire de 10%, de 15%, de 20% les courbes", assure Olivier Véran. "On a tous autour de nous des gens qui sont malades, il est évident que plus on évitera le risque d'être à 100 dans une même pièce, plus on limitera les moments où on peut se contaminer."